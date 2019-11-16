Diyarbakır'da köy koruyucusunda cephanelik çıktı: 60 tabanca, 121 şarjör

Diyarbakır'da köy korucusuna ait otomobilde 60 tabanca ve 121 şarjör ele geçirildi.



Siverek yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, köy korucusu H.A.'ya ait aracın kaputuna gizlenmiş 60 ruhsatsız tabanca ve 121 şarjör bulundu.

Polis zanlıyı gözaltına alarak araştırmayı genişletti.

H.'A'nın otomobiliyle geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kamereları incelendi. Zanlının bölgedeki bir silah fabrikasından yola çıktığı belirlendi.

Fabrikaya polis dedektör köpekleriyle yapılan baksında, gizli bölmelere saklanmış çok sayıda tabanca ve şarjör bulundu.

4 kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların, kuru sıkı tabancaları, namlularını değiştirerek gerçek tabancaya çevirdikleri ve en az 2 bin liraya sattıkları belirlendi.

Köy korucusu ve zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.