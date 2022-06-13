Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var

Diyarbakır'da Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta çıktı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.

Yaklaşık bir saattir devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı.



Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi. Yaklaşık 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.