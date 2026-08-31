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Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören çocuk kurtarılamadı

31.08.2026 02:53

Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören çocuk kurtarılamadı
IHA
AA
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Diyarbakır'da 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkan ve entübe edilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, nisan ayında Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki kız çocuğunu sokak kedisi ısırdı. Çocuk olaydan aylar sonra rahatsızlandı.

 

Tedaviye alınan ve kuduz testi pozitif çıkan N.K. durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildi.

 

3 yaşındaki çocuk, tüm müdahaleye rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

 

Çocuğun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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