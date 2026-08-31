Diyarbakır'da kuduz tedavisi gören çocuk kurtarılamadı
31.08.2026 02:53
IHA
Diyarbakır'da 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz testi pozitif çıkan ve entübe edilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, nisan ayında Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki kız çocuğunu sokak kedisi ısırdı. Çocuk olaydan aylar sonra rahatsızlandı.
Tedaviye alınan ve kuduz testi pozitif çıkan N.K. durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildi.
3 yaşındaki çocuk, tüm müdahaleye rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.