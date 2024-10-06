Diyarbakır'da kurye ile kapıcı arasındaki "asansör" kavgası

Kurye ile kapıcı arasındaki ‘asansör’ kavgasına binada oturanlar da dahil oldu.



Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 462’nci Sokak’taki bir sitenin önünde meydana geldi. Kurye F.A., online yemek firması üzerinden istenilen siparişi adrese getirdi.

Asansörle 5’inci kata çıkan F.A., burada asansörün dışını temizleyen kapıcı E.S. ile karşılaştı.