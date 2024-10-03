Diyarbakır'da kuzenlerin cinayeti aydınlandı

Lice Jandarma Komutanlığı, 29 Eylül'de kenevir ekili tarla içerisinde iki kişinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz'un uzun namlulu silahlarla öldürüldüğü tespit edildi.

Lice ilçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Sivil Asayiş Ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tanık beyanları ve sahada yapılan çalışmalarda kuzenlerin ölü bulunduğu arazinin R.M.'ye ait ve kenevir ekili olduğu belirlendi.

Olayın yaşandığı esnada iki kuzenin dışında M.O., İ.O. ve M.B.'nin de olay yerinde olduğu tespit edildi.