Diyarbakır'da kuzenlerin cinayeti aydınlandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki grubun silahlı çatışmasında amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. İki kuzeni öldüren R.M. yakalandı ve cinayetleri uyuşturucudan kazanılan 750 bin lira yüzünden işlediğini itiraf etti.
Lice Jandarma Komutanlığı, 29 Eylül'de kenevir ekili tarla içerisinde iki kişinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz'un uzun namlulu silahlarla öldürüldüğü tespit edildi.
Lice ilçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Sivil Asayiş Ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Tanık beyanları ve sahada yapılan çalışmalarda kuzenlerin ölü bulunduğu arazinin R.M.'ye ait ve kenevir ekili olduğu belirlendi.
Olayın yaşandığı esnada iki kuzenin dışında M.O., İ.O. ve M.B.'nin de olay yerinde olduğu tespit edildi.
Bu kişiler ile kuzenler arasında ortak kenevir ektikleri arazide hasat yapıldığı sırada 750 bin liralık uyuşturucu parası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.
R.M., tartışma sırasında ruhsatsız kalaşnikof ile 6 el ateş ederek kuzenler Cevat ve Muzaffer Oğuz'u öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
Şüpheli R.M., jandarmanın akrabası Muhtar M.M‘nin evine yaptığı operasyonda cinayetleri işlediği silahla birlikte yakalandı.
Jandarmadaki sorgusunda cinayetleri 750 bin liralık uyuşturucu parası nedeniyle işlediği itiraf eden R.M., tutuklanarak Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.
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