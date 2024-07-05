Diyarbakır'da kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde husumetli olan kuzenler arasında başlayan tartışma, taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kısa sürede tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü.

Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 GÖZALTI

Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri akraba olan taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.