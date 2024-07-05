Diyarbakır'da kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgasında 3 kişi yaralanırken, polis tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

'ın Sur ilçesinde husumetli olan kuzenler arasında başlayan tartışma, taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kısa sürede tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü.

Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 GÖZALTI

Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri akraba olan taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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