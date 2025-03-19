Diyarbakır'da lüks cipe silahı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır’da, şüphelilerin araçla önünü kestiği cipteki Umut Y., açılan ateşte başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Saldırı, Diyarbakır-Batman kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Umut Y.’nin kullandığı 34 HDA 241 plakalı cipin önü, araçtakiler tarafından kesildi.
Araçtan açılan ateşte Umut Y. başından ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Umut Y., Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Umut Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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