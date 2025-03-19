imsakiye

Diyarbakır'da lüks cipe silahı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır’da, şüphelilerin araçla önünü kestiği cipteki Umut Y., açılan ateşte başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Diyarbakır'da lüks cipe silahı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Saldırı, -Batman kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Umut Y.’nin kullandığı 34 HDA 241 plakalı cipin önü, araçtakiler tarafından kesildi.

Araçtan açılan ateşte Umut Y. başından ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Umut Y., Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Umut Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...