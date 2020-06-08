Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istenen düzeye gelemediklerini belirten Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, 10 Haziran'dan itibaren kent genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 08.06.2020 - 21:23

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Diyarbakır'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istedikleri düzeye gelemediklerini belirtti.

Güzeloğlu, bu nedenle toplum sağlığını korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını bildirdi.

"KORKU AZALDI, MASKEYİ UNUTTUK"

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