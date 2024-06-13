Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama

Diyarbakır'da lüks plazalarda masaj salonu adı altında faaliyet gösteren bazı işletmelere eş zamanlı "Matruşka" adı verilen fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama

'da polis ekipleri, plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.

Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezlerini takibe alan ekipler, fuhuş çetesine "Matruşka" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnternet üzerinden reklam veren masaj salonları telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu veriyordu.

Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama - 1

Polis ekipleri, çete üyelerine 2 aylık yaptığı takibin ardından 25 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa "özel terapi" diyerek şifreli ve müşterilerini özel odalarda ağırladıklarını tespit etti.

Suç çetesi silahla tehdit yaralama olaylarına da karışırken, insanlardan zorla para istediğini tespit eden ekipler, yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ele geçirdi.

Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama - 2

Bahse konu güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmeler mühürlenerek kapatılırken, idari para cezası kesildi.

8 şüpheli 2 aylık teknik takibin ardından yakalandı. "Fuhşa aracılık ve yer temin" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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