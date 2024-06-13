Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama

Polis ekipleri, çete üyelerine 2 aylık yaptığı takibin ardından 25 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa "özel terapi" diyerek şifreli ve müşterilerini özel odalarda ağırladıklarını tespit etti.



Suç çetesi silahla tehdit yaralama olaylarına da karışırken, insanlardan zorla para istediğini tespit eden ekipler, yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ele geçirdi.

