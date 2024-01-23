Diyarbakır’da MHP’nin Çermik ilçe yönetimi feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Çermik ilçe yönetim kurulu, Genel Merkez tarafından feshedildi. Fesih gerekçesinde, ilçe yönetim kurulunun parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

Diyarbakır’da MHP’nin Çermik ilçe yönetimi feshedildi

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin () Çermik ilçe yönetimi, parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle feshedildi.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın imzasıyla gerçekleştirilen fesih kararında “Parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34’üncü maddesine göre Diyarbakır ili Çermik ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir.” denildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan, feshedilme ve partisinin aldığı yeni kararları önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

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