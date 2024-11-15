Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kırsal Büyükakören Mahallesi'nde Y.Ç. idaresindeki rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile İ.Ş'nin kullandığı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerin de bulunduğu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.