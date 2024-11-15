Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Kırsal Büyükakören Mahallesi'nde Y.Ç. idaresindeki rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile İ.Ş'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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