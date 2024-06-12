Diyarbakır’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Diyarbakır’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 22 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

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’ın merkez Bağlar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

Diyarbakır-Viranşehir karayolunun Ovabağ mevkisinde tarım işçilerini taşıyan C.A. yönetimindeki 41 ACC 022 plakalı minibüs ile M.Ş.C’nin kullandığı 44 ABC 307 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ekiplerce alındıkları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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