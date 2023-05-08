Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı

Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice’deki hastanelere kaldırıldı.



Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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