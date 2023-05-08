Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı

Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BT 3861 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 

Diyarbakır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı - 1

Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice’deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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