Diyarbakır’da MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1’i gri katagoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır’da MİT ve jandarmadan ortak operasyon

’ın Lice ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımıyla operasyonu yapıldı.

"Kahramanlar-50" ismi verilen operasyonda 1’i gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ile Memo kod adlı Mehmet Akalan’ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diyarbakır’da MİT ve jandarmadan ortak operasyon - 1

Bakan Yerlikaya, her iki teröristin de çeşitli terör eylemlerine katıldığını ifade etti.

Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ile jandarmaları tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadele operasyonlarının süreceği vurgusu yaptı.

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