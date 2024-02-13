Diyarbakır’da MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımıyla terör operasyonu yapıldı.
"Kahramanlar-50" ismi verilen operasyonda 1’i gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ile Memo kod adlı Mehmet Akalan’ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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