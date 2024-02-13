Diyarbakır’da MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Bakan Yerlikaya, her iki teröristin de çeşitli terör eylemlerine katıldığını ifade etti.



Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ile jandarmaları tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadele operasyonlarının süreceği vurgusu yaptı.

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