Diyarbakır'da mobilya boyama atölyesinde yangın
Diyarbakır'da üç katlı mobilya boyama atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi’ndeki 1’inci Sanayi Sitesi’nde bulunan üç katlı mobilya boyama atölyesinin son katında öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük zarar oluştu.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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