Diyarbakır'da narko terör operasyonu: 6 milyon 376 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan bin 17 personel ile 50 operasyonel tim görev alıyor.

6 MİLYON 376 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonun ilk gününde, Hani'nin Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi.



Bu noktalarda yapılan aramalarda 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilogram kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama ve 100 metre elektrik kablosu, bir su motoru ile 5 pil bloku ele geçirildi.