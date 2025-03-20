Diyarbakır'da nevruz hazırlığı: 3 ton odun yakılacak, 10 bin polis görev alacak

VALİLİK GÜZERGAHLARI AÇIKLADI



Valilikten yapılan açıklamada da bazı yolların 20 Mart saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



“20.03.2025 tarihinde saat 12:00 itibari ile Kamışlo Bulvarı (TÜVTÜRK Kavşak- Fidanlık Kavşak Arası), Nevruz Caddesi (Siverek Caddesi ile 1175. Sokak-Nevruz Caddesi Kesişimi Arası), Evrim Alataş Caddesi (Aram Tigram Caddesi ile Molla Gürani Caddesi Arası), Yenihal 2 Caddesi (Kamışlo Bulvarı ile 1192. Sokak- Yenihal 2 Caddesi Kesişimi Arası), 1156. Sokak (Nevruz Caddesi - Aram Tigran Bulvarı Arası), 1024, 1193, 1191, 1142, 1149, 1149/1, 1145. sokaklardan ve belirtilen caddelerden Kamışlo Bulvarı’na katılım noktaları araç trafiğine kapatılacaktır.



Belirtilen güzergahlarda araç parklanmasına müsaade edilmeyecek olup, güzergahlar üzerinde parklanma yapan araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için araçlarını uygun bir alana park etmesi gerekmektedir. Alternatif güzergah olarak, sürücülerin Yenihal 2 Caddesi (1192. Sokak Kesişiminden Sonrası), 1024, 1193, 1191, 1142, 1149, 1149/1, 1145. sokaklardan ve belirtilen caddeden Orhan Doğan Caddesi ve Çevlik Caddesi istikametini, Siverek Caddesi ve Aram Tigram Caddesi’ni kullanmaları gerekmektedir.”