Diyarbakır’da HDP’nin organize ettiği Nevruz kutlama etkinlikleri başladı.
Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamaların yapılacağı Bağlar ilçesindeki alana geldi.
Nevruz nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarında da TOMA konuşlandırıldı.
Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde dün geceden itibaren yollar barikatlarla trafiğe kapatıldı.
Alanda protokal dahil 5 farklı arama noktası kuruldu. Vatandaşlar, üst aramasının ardından alana girebildi.
Bu arada, çakmak, parfüm, kesici, delici ve yasa dışı pankartlara izin verilmedi.
Öte yandan, 7 bin polisin görev aldığı etkinlikler için dalgıç polisler, kanallarda arama çalışması yaptı.
Aramalarda toprağa gömülü 12 adet Abdullah Öcalan'ın posteri bulundu.