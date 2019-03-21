Diyarbakır’da HDP’nin organize ettiği Nevruz kutlamaları bağlar ilçesinde yapıldı.



Vatandaşlar, erken saatlerinden itibaren kutlamaların alana geldi.

Nevruz nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarında da TOMA konuşlandırıldı.



Nevruz alanının çevresindeki yollar geceden itibaren barikatlarla trafiğe kapatıldı.

Alanda protokal dahil 5 farklı arama noktası kuruldu. Vatandaşlar, üst aramasının ardından alana girebildi.



Bu arada, çakmak, parfüm, kesici, delici ve yasa dışı pankartlara izin verilmedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP milletvekilleri ile yerli ve yabancı davetlilerin de katıldığı kutlamada nevruz ateşi yakıldı. Alanda toplanan yaklaşık 30 bin kişi, müzik eşliğinde uzun süre halay çekti.



Kutlamalar sırasında bazı gruplar zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açtı.



Görevliler tarafından uyarılan gruplar, sloganlara devam edince, sesleri artırılan müzikle bastırılmaya çalışıldı.



Kutlamalarda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından, başlattığı açlık grevini evinde sürdüren HDP'li Leyla Güven'in yazdığı mektup okundu.

Konuşmaların yapıldığı platforma çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise nevruzu kutladı.



Buldan, partisinin tutuklu milletvekillerine de selam göndererek, şöyle dedi:



"Selam olsun zindanlarda ve dışarıda bedenlerini açlığa yatıran bütün yoldaşlarımıza. Bu nevruz sizin nevruzunuzdur. Yine yaşatmak için kendi yaşamını feda eden Zülküf Gezen'in anısı önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum.

6 yıl önce Öcalan'ın mektubunu, yine bu meydanda ben okumuştum. 6 yıl önce bu meydanda hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermişti. O gün bu süreci bitirmeselerdi bugün bu meydanda sevgili Selahattin Demirtaş olacaktı, sevgili Leyla Güven olacaktı, sevgili Gültan Kışanak olacaktı. Bir kez daha bu halkın; barıştan, demokrasinden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz.

Bizler, 'Tek dil, tek millet, tek ben' diyen zihniyete karşı seçimlere gireceğiz. Bizler biliyoruz ki halkımız 31 Mart seçimlerinde iktidara karşı bizimle beraber yürüyecek. Değerli halkımız, sevgili yoldaşlarım seçimlere halkın ittifakıyla, emeğin ittifakıyla, kadınların ittifakıyla ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla giriyoruz.



Bu topraklara, bu ülkeye biz başka diyarlardan gelmedik, kimsenin buyruğuyla da bu toprakları terk edip gitmeyeceğiz. Bizlerden rahatsız olanlar varsa da buyursun gitsin, kapı açık, yol açık. Biz bir barış partisiyiz. Savaş kolaydır ama barış yürek ister, cesaret ister. Nevruz ateşi, bu karanlığı aydınlatacak bunu biliyoruz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sevgili halkımız mutlaka kazanacağız."

Öte yandan, 7 bin polisin görev aldığı etkinlikler için dalgıç polisler, kanallarda arama çalışması yaptı.



Aramalarda toprağa gömülü 12 adet Abdullah Öcalan'ın posteri bulundu.