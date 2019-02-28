Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Aşağıtaş Mahallesi Bayırbağı yol ayrımında Ekrem Küçükkaya'nın kullandığı öğrencisi servisi, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Küçükkaya ile minibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Çermik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 12 yaralı
DHATürkiye
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 11 öğrenci ve sürücü yaralandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Aşağıtaş Mahallesi Bayırbağı yol ayrımında Ekrem Küçükkaya'nın kullandığı öğrencisi servisi, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı.