Diyarbakır’da öğretmene saldırı: Okul çıkışında bıçaklandı

Diyarbakır’da bir öğretmen bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar’daki 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen M.E., okul çıkışı Hürriyet İlkokulu’nda 2’nci sınıf öğretmenliği yapan S.A.F. isimli öğretmene saldırdı. Önce yumruk darbesi alan kadın öğretmen daha sonra sırtından iki bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı.



M.E.’nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.