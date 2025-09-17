Diyarbakır'da öğretmene tokat! Veli gözaltına alındı
Diyarbakır'da öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen öğretmenin şikayeti sonrası, veli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da bir veli, öğretmene saldırdı.
Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden iki öğrenciyi ayırdı.
Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.
Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.
Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı.
Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.
