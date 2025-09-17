Diyarbakır'da öğretmene tokat! Veli gözaltına alındı

Diyarbakır'da bir veli, öğretmene saldırdı.

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden iki öğrenciyi ayırdı.

Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.

Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.

Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı.

Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.