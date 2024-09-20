Diyarbakır'da öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Merkez Bağlar ilçesinde Nuri Zekiye Has Ortaokulunda 8. sınıf öğrenci S.Ö., teneffüste boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.

Arkadaşları ve öğretmeni tarafından koridora çıkartılan S.Ö'ye ilk yardım eğitimi aldığı öğrenilen beden öğretmeni Tahsin Yılmaz tarafından Heimlich manevrası uygulandı. S.Ö., müdahale ile nefes almaya başladı.



Kız öğrencinin koridora çıkartıldığı anlar ve öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

