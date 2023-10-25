Diyarbakır'da operasyon: 1'i turuncu, 2'si gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Vali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda JÖH ve Jandarma Komando timlerince teröristlerin kaçış istikametleri engellenerek bölge çember altına alındığını, düzenlenen operasyonda 3 Bölücü Terör Örgütü Mensubu terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda ise BTÖ üyesi Hasan Binbir adlı terörist yakalanarak tutuklandı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Bedran Hoca kod adlı Nazım Hikmet Ülgen; diğerlerinin ise aynı listede gri kategoride bulunan Civan kod adlı Onur Kamiloğlu ve Seyit Batman Brüsk kod adlı Muhammed Gönyeli olduğu açıklandı.
VALİ YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI
DİYARBAKIR LİCE KIYIKÖY KIRSALINDA,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2023
🟧 1️⃣’İ TURUNCU
⬜️ 2️⃣’Sİ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 3️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
ŞIRNAK’TA
1️⃣ TERÖRİST YAKALANDI.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye… pic.twitter.com/hyEabfwCh2
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