Diyarbakır'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Eskiocak köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi ile Silvan, Kulp ve Hazro belediyelerinden itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere 155 personel ve yaklaşık 43 araçla müdahale ediliyor.



Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara iki helikopter de destek veriyor.