Diyarbakır'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Diyarbakır'da Hani ilçesindeki iki kırsal mahallede orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedbirler alındı.
İlçenin kırsal Gömeç ve Gürbüz mahallelerinde henüz belirlenemeyen orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgede ambulanslar hazır bekletiliyor.
Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedbirler alındı.
