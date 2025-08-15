Diyarbakır'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Diyarbakır'da Hani ilçesindeki iki kırsal mahallede orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedbirler alındı.

Diyarbakır'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İlçenin kırsal Gömeç ve Gürbüz mahallelerinde henüz belirlenemeyen çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 1 Bölgede ambulanslar hazır bekletiliyor.

Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedbirler alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...