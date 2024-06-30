Diyarbakır’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

-Siverek yolunda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır eski Siverek yolu mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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