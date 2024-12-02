Diyarbakır’da otomobil su kanalına düştü: Üç yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Araçta sıkışan üç kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.