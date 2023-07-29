Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı

Alınan bilgilere göre, Kooperatifler Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak’ta bir grup, içerisinde insanların bulunduğu ve hareket etmeye hazırlanan otomobile silahlı saldırıda bulundu.

Onlarca merminin sıkıldığı olayda yaralanan olmazken, kurşunlar çevredeki araçlara da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan ve düşürülmüş yedek şarjör buldu. Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.