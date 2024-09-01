Diyarbakır’da otomobiller takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ve Ergani ilçelerinde iki otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da otomobiller takla attı: 2 yaralı

Dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdulkadir Aksu Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

İkinci kaza ise Ergani ilçesi Yukarı Karpuz mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 21 AZ 283 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

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