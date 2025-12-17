Diyarbakır'da özel okulda öğrenciye dayak iddiasına soruşturma

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda 3. sınıfta okuyan 8 yaşındaki erkek öğrencinin, geçtiğimiz günlerde okul müdürü ve sınıf öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edildi.

Çocuğun ailesi, hastaneden darp raporu alarak şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, öğrencinin okulda dövüldüğü ve vücudunda morluklar oluştuğu iddialarına ilişkin basında çıkan haberler üzerine idari soruşturma başlattı.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin okulun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz ve bir idarecimiz hakkında sosyal medya mecralarında yer alan, gerçeği yansıtmayan ön yargılı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur. Kamera kayıtlarından bu iddianın doğru olmadığını görmekteyiz. Kurum olarak bu morlukların oluş şekli ve zamanıyla ilgili gerekli tespitlerin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılması için gerekli yasal başvurularımızı yapmaktayız."