Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir öğrenci servisi henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı

Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi, motor kısmından alev alarak yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kayapınar ilçesi, Fırat Mahallesi’nde park halindeki 21 S 0326 plakalı öğrenci servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yandı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, bu sırada yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı - 1

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