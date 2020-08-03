Diyarbakır'da pazar yeri kavgası: 12 yaralı

Diyarbakır’da pazar yeri meselesi yüzünden çıkan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.



Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi ve Körhat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.M.A. ve Ş.K. arasında pazar yeri tartışması karakola taştı.

Karakolda birbirinden şikayetçi olan iki grubun akrabaları karakol önünde önce tartıştılar, ardından silahla çatıştılar. Sokak aralarında süren silahlı kavgada 12 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştıramayan güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi yaparak kalabalığı dağıttı.



Olay esnasında çevrede bulunan araçlara kurşunların isabet ettiği görüldü.



Güvenlik güçleri, olaya karıştığı belirtilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.