Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı da gözaltında

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: Eski belediye başkanı da gözaltında
Foto: Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü /KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.

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