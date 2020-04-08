Diyarbakır'da PKK saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır Valiliği 'saldırıda 5 sivil vatandaşımn şehit olduğunu' duyurdu.



İÇİŞLERİ: OPERASYON BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bir açıklama geldi. Akar, "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler" diye konuştu.