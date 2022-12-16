Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 8'i polis 9 yaralı, 5 kişi gözaltında

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Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda 8'i polis 9 kişi yaralandı.

Saldırı sabah saat 5.10 sıralarında Merkez Sur ilçesinde gerçekleştirildi.

Mardin yolu üzerinde yol kenarında bırakılan bomba yüklü araç, çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan zırhlı servisin geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda 8'i polis memuru, 9 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu oldu.

SALDIRI KİRALIK ARAÇ İLE

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, aracın bomba düzeneğinin kurulduğu otomobilin kiralık olduğunu söyledi.

Su, otomobili kiralayan kişinin ve bombalı saldırı düzenlendikten sonra saldırganı bölgeden alan taksi sürücüsünün gözaltında alındığı bildirildi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Bomba düzeneğinin yerleştirildiği araç hurdaya döndü.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili son açıklamayı, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Saldırının üzerinden bir saat bile geçmeden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün zanlıları yakaladığını söyleyen Soylu, "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti" dedi.

Soylu, zanlının kardeşinin de 2004 yılında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen bir terörist olduğu bilgisini verdi.

EYLEMİN PLANI LİCE'DE

Şu anda saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltında olduğunu belirten Soylu, "Lice'de eylemi planlamışlar, planlandıktan sonra araç buraya getirilmiş" dedi. Soylu, bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığının tahmin edildiğini kaydetti.

"BU TİP EYLEMLER BEKLİYORUZ"

Operasyonun alınan bilgilerle genişleyerek devam edeceğini dile getiren Bakan Soylu, "Elbette terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten. Huzurumuzu bozmak isteyen ve korkuyu hakim kılmak isteyen terör örgütüne bu fırsat tanınmayacaktır" diye konuştu.

Soylu, "Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. PKK ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER