Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin Roma dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradığı istihbaratına ulaştığı bildirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlının sikkeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı belirtilen açıklamada, zanlının ikametgahı ve üst aramasında Roma dönemine ait 180 bronz sikke ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Olayla iltisaklı bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.