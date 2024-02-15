Diyarbakır’da sağanak dereleri taşırdı: Ev ve ahırları su bastı

Kentte etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde gnlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı.

Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.

ÇERMİK’TE SİNEK ÇAYI TAŞTI



Çermik ilçesinde ise Sinek Çayı’nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti.

Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.