Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldırı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Müdahale sırasında bir kişinin polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu kurşun duvara isabet etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesinde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Olayın ayrıntılarına ilişkin Koca, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak bir el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir" dedi.



Ateş eden kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını ve hastanedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Koca, "Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi." bilgisini paylaştı.



ACİL MÜDAHALE ODASININ KAPISI KAPATILDI



Bu arada, olaya ilişkin Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar, saldırı sırasında yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.



Fotoğraflarda, acil müdahale odasının kapısını kapatan sağlık çalışanlarının sedyeler ve oksijen tüpüyle bariyer oluşturarak, dışarıdan içeriye girilmesini engellediği görüldü.



Ayrıca bir başka fotoğrafta hasta yakınının açtığı ateş sonucu merminin isabet ettiği duvarın görüntüsü yer aldı.