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Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 11:00

Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama

Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Patlamada, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, şu an hastanelere ulaşan 10 yaralının olduğunu belirterek, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

''PATLAMA, SANAYİ TÜPÜNDEN KAYNAKLI"

Karaloğlu, "Olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı" dedi.

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