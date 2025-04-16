Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın çıktı

-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. bir tutkal ile ezca deposuna da sıçrarken, ihbarla olay yerine itfaiye, TOMA, sağlık, AFAD, jandarma ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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