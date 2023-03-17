Diyarbakır’da sele kapılan plakalar sahiplerini bekliyor

Çalışmalarda birçok araca ait plakalar bulunarak Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kayapınar DİSKİ Ham Su Arıtma Tesisi ’de sergilendi.



Onlarca araç sahipleri plakalarına kavuşurken, geri kalanı ise sahiplerini bekliyor.