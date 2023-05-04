Diyarbakır'da servisin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da evinin önünde oyun oynarken bir öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'da servisin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakı'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki öğrenci servisi, evinin önünde oynayan Muhammet Beşir Çapan'a çarptı.

Küçük ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından İplik Aile Sağlık Merkezi’ne götürülen Muhammet, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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