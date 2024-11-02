Diyarbakır’da seyir halinde otomobil yandı

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi’nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.