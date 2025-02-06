Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Diyarbakır’da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.



Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, alev almaya başlayınca sürücü aracını yolun ortasında bırakarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.



Otomobil yangını, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.