Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 11 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çıkan, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.



İki grup arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.



11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



18 yaşındaki Arda Değer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, 3’ü ağır 11 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.



Sokaktaki evlere ve araçlara kurşunların isabet ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BARIŞ YEMEĞİNDE ÇIKMIŞ



Yaralıların tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik tedbiri alınırken kavgaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki aile arasında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle başlayan husumetin bitmesi için barış yemeği düzenlendiği, yemekte bir araya gelen tarafların tartışması sonucu kavganın çıktığı öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin