Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Dİyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgada tabancalardan çıkan kurşunlar 2 otomobil ve 2 iş yerine de isabet etti.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Lise 1'inci Cadde’de meydana geldi.

Sokakta iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi karnına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Olayda tabancalardan çıkan kurşunlar, çevredeki 2 otomobil ve 2 iş yerine de isabet etti.

ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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