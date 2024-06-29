Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflardan bir kişi yaralanırken, seken kurşunlardan biri de o esnada yoldan geçen kadının 1 yaşındaki çocuğuna isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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