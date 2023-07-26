Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

Tüfekten çıkan saçmalar, avlu genişletme çalışmaları yapan ismi öğrenilemeyen bir belediye çalışanına da isabet etti.



Yaralanan Muhtar Bedri Çerkezoğlu da belinden çıkardığı tabanca ile Mehmethan Çerkezoğlu’nu vurdu.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.