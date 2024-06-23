Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7'nci sokakta meydana geldi.

Bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.T., S.Y., H.Y., ve F.T., tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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